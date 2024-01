Cgil, servizio vigilanza porto di Civitavecchia resta in house

Si è risolta positivamente, dopo mesi di mobilitazione e preoccupazione, la lunga vertenza dei circa sessanta lavoratori della Port Authority Security, la società 'in house' che assicura da dieci anni i servizi di vigilanza nel porto di Civitavecchia - uno dei principali terminal croceristici del Mediterraneo - e in quello di Gaeta e di Fiumicino. Il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale, Pino Musolino, ha infatti firmato il decreto con il quale per il triennio 2024-2026 la sicurezza sussidiaria degli scali viene affidata ancora alla Pas scongiurando così il rischio che il servizio venisse appaltato a privati, con temute ricadute negative in termini occupazionali e retributivi. Uno scenario contrastato dai lavoratori Pas, insieme ai sindacati, in un percorso nel quale hanno avuto a fianco l'amministrazione comunale di Civitavecchia, la cittadinanza e le forze politiche consapevoli che l'esternalizzazione avrebbe finito per aumentare la precarietà di un tessuto sociale già fragile.

"E' un segnale forte che questa Autorità di sistema portuale ha dato e portato avanti con razionalità, non solo per i lavoratori della Pas che oggi festeggiano, ma per tutto il settore della vigilanza privata", sottolinea Damiano Crocicchia della Rsa Cgil di Pas. "Civitavecchia ha detto 'no grazie' alla svendita al privato di un bene che funziona e che non è in debito con lo Stato. La Cgil - prosegue il sindacalista - è con i lavoratori, per i diritti, e anche per i doveri che una buona amministrazione deve avere nei confronti di chi presta servizio per la collettività: quando si dimostra di ragionare per la crescita e il bene del territorio, noi ci faremo sempre trovare in prima linea".



