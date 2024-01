Cassino, il Comune inaugura il nuovo ponte San Bartolomeo

L'amministrazione comunale di Cassino ha inaugurato questa mattina il nuovo ponte di località San Bartolomeo, atteso da oltre vent'anni per snellire il traffico e collegare in maniera più funzionale l'area con il resto della città.

A tagliare il nastro è stato il sindaco Enzo Salera con il consigliere della zona Edilio Terranova, il vicesindaco Francesco Carlino, l'assessore Pierluigi Pontone, i consiglieri Riccardo Consales e Massimiliano Evangelista.

Il consigliere Terranova ha evidenziato che quello inaugurato oggi "è uno dei progetti più importanti per lo sviluppo dell'area, atteso da anni dai cittadini di San Bartolomeo". Il sindaco Salera ha ricordato che il progetto rientra in un piano per le periferie con cui far fronte al dissesto idrogeologico, costato 10 milioni e 300mila euro. "Il prossimo intervento - ha annunciato - riguarderà l'impianto di illuminazione a led.

L'efficientamento energetico interesserà tutto il territorio comunale e partirà da qui".

Ha poi anticipato un grosso investimento che "si farà con risorse che vengono da questo quartiere e non verranno dirottate altrove perché è giusto investire qui per un miglioramento complessivo della viabilità e della situazione del quartiere facendo delle opere". Il primo cittadino ha assicurato infine il potenziamento della videosorveglianza.



