Al castello o in locomotiva, la Befana arriva a Fiumicino

Al castello di Maccarese o sull'antica locomotiva di Fiumicino. Sono tra i più singolari luoghi dove atterrerà venerdì e sabato la Befana nei tanti appuntamenti previsti, per famiglie e bambini, sul territorio di Fiumicino. Il 5 gennaio, su iniziativa della Maccarese spa, la "vecchina" farà un primo "scalo tecnico" al Castello San Giorgio dove, preceduta alle 15 nella Casa della partecipazione dallo spettacolo per bambini "I pani d'ora della vecchina" a cura della Biblioteca dei piccoli, alle 16, in una cornice di giochi medievali, arriverà per consegnare le calze con sorprese ai bambini. A seguire, presso la parrocchia Sant'Antonio di Maccarese, alle 18 il tradizionale grande Falò per bruciare "la Vecia". Ancora il 5 l'associazione Agro di Isola Sacra, alle 17, propone la tradizionale rappresentazione della "Befana Isolana" con degustazioni in Piazza dei Bonificatori di Isola Sacra. Sabato 6, con la Pro Loco, la 25° edizione della Festa della Befana di Fiumicino, dalle 10.30 alle 18. Ci saranno nel Borgo Valadier un mercatino, artisti di strada, giochi, spettacoli e la Befana che dall'antica locomotiva, distribuirà dolci e caramelle. A Fregene la "Motobefana 2024", con il Motoclub Templari Fiumicino, porterà al mattino giocattoli in dono ai bambini della casa famiglia di Fregene. Feste della Befana nel pomeriggio sono in programma in piazza anche ad Aranova, Torrimpietra e Passoscuro. Due le rappresentazioni del Presepe vivente: alle 9.30 a Fiumicino nel campo dell'Oratorio della parrocchia Santa Maria Stella Maris, a cura del Gruppo Scout Fiumicino Isola Sacra, ed alle 16 nel borgo di Testa di lepre, dove alle 19.30 seguirà il Falò della Befana. Sabato e Domenica, al Parco Da Vinci, gli spettacoli del Teatro Nazionale dei Burattini di Mario Ferraiolo e, dalle 15, le Befane sui trampol. Infine, al Museo del Saxofono a Maccarese in scena "Jazz Epiphany". Il 5 un concerto serale, ad ingresso gratuito, con la Epiphany Jazz band. Il 6, sempre con accesso libero, in programma, alle 10, una visita guidata gratuita al museo ed, a seguire, il concerto Jazz Movies & Cartoons dedicato ai più piccoli con i temi musicali più famosi e vicini al vissuto dei bambini.



