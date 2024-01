Dà un pugno alla ex e la trascina con l'auto, arrestato

Ha colpito la ex al volto con un pugno, trascinandola per alcuni metri con l'auto mentre la donna tentava di scendere dal veicolo in movimento. È accaduto nella notte tra il 30 e il 31 dicembre a Roma. A dare l'allarme un passante che in via Silvio D'amico, ha notato prima in un'auto e poi in strada, una lite tra un uomo e una donna e ha subito allertato il 112. Sul posto è intervenuta una pattuglia di carabinieri della stazione Eur che ha rintracciato la coppia. I carabinieri hanno bloccato l'uomo, un 28enne africano. La donna algerina ha denunciato che poco prima, in seguito di una lite avuta con il ragazzo, ex fidanzato, l'ha colpita al volto con un pugno per poi trascinarla per alcuni metri con l'auto mentre tentava di scendere dal veicolo in movimento. I militari hanno allertato il 118 che ha portato la donna il ospedale. L'uomo è stato arrestato.



