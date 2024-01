Sangiuliano, oggi sono aperti i siti più importanti

"Oggi sono aperti i siti più importanti, oltre al Colosseo, fra gli altri, Pompei, il Museo Archeologico di Napoli, la Galleria Borghese. L'80% dei siti sono aperti. Voglio ringraziare i dipendenti che sono qui a lavorare su base volontaria". Lo dice all'interno dell'Anfiteatro Flavio, rispondendo ai giornalisti, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, nella mattinata di Capodanno in visita al Parco Archeologico del Colosseo. La direttrice del sito Alfonsina Russo, lo ha accompagnato anche all'interno ambienti della nuova domus tardo repubblicana da poco scoperta tra Foro Romano e Palatino. "Il Colosseo ha in media 20 mila visitatori paganti al giorno, che crescono nelle domeniche gratuite - ricorda Sangiuliano -. C'è un campionato in corso tra Colosseo e Pompei su quale sia il sito più visitato. Qualche volta Pompei lo ha superato ma in genere il Colosseo, è stabilmente primo".



