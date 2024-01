Roma capitale dell'atletica, un video promuove gli Europei 2024

"Il sogno olimpico passa per lo Stadio Olimpico". In un anno ricco di avvenimenti sportivi e che avrà nei Giochi di Parigi il suo clou, una tappa importante la vivrà l'impianto romano che un messe e mezzo prima del via delle Olimpiadi ospiterà gli Europei di atletica leggera, esattamente cinquanta anni dopo l'ultima edizione organizzata nella Capitale nel 1974.

Dal 7 al 12 giugno 2024, tra 157 giorni, infatti Roma e il Foro Italico saranno al centro della scena internazionale, con sei giorni consecutivi di sfide fra i migliori atleti del continente. Si tratterà di un vero e proprio crocevia verso Parigi. E per salutare il nuovo anno e l'avvicinamento alla rassegna europea è stato realizzato un video accompagnato dal messaggio 'il sogno olimpico passa per lo stadio Olimpico': immagini che mostrano gli atleti, i successi degli azzurri nell'anno appena passato, e la bellezza di Roma e del Foro Italico. "Le emozioni restano nel nostro cuore - le scritta che accompagna le immagini che mostrano i campioni da Larissa Iapichino a Gianmarco Tamberi, da Filippo Tortu a Marcell Jacobs - ma ora è tempo di concentrarsi sul domani e vincere nuove sfide. Roma è la città della contemporaneità, vinciamo tutti insieme".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA