Capodanno, nottata di multe per i petardi

Nessun ferito dai petardi è stato portato durante la notte nei Pronto Soccorso degli ospedali in provincia di Frosinone dove non si registrano né ustionati né pazienti feriti da esplosioni. Nei giorni scorsi le Forze dell'Ordine hanno compiuto una massiccia serie di controlli finalizzati al contrasto della vendita di petardi del genere proibito e della loro vendita clandestina.

I controlli sono proseguiti fino alle ultime ore del 2023.

Infatti i carabinieri di Ceccano e la Guardia di Finanza di Frosinone la notte del 31 dicembre hanno individuato e multato 5 venditori ambulanti di materiale pirotecnico. Sono accusati di avere svolto l'attività senza però possedere il registratore di cassa con il quale emettere gli scontrini fiscali. Per questo, al termine dei controlli congiunti, carabinieri e finanzieri hanno elevato sanzioni per un totale di seimila euro a carico dei cinque commercianti. Uno di loro è stato inoltre sanzionato anche perché non aveva l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.



