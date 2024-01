Sono 160 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco di Roma nella notte di Capodanno. Sono in gran parte dovuti a incendi di cassonetti, ascensori bloccati, soccorsi a persona all'interno di abitazioni e diversi incidenti stradali. Nella notte fiamme anche all'interno di un capannone con merce varia e macchinari da lavoro in via dell'Acqua vergine, in zona Collatina, alla periferia.



