Achille Lauro, salta il Capodanno a Cinecittà world

Niente Capodanno con Achille Laura a Cinecittà world, dove si sarebbe dovuto esibire il ''cantautore e personaggio trasgressivo, protagonista degli ultimi Festival di Sanremo, accompagnato dalla sua band, con hit esplosive quali: Rolls-Royce, Fragole, e il nuovo singolo Stupidi ragazzi, in una performance mozzafiato tra effetti speciali e giochi di luce''. Ma all'ultimo momento con una storia su Instagram Achille Lauro ha fatto sapere ai suoi fan che "è annullata la partecipazione di Achille Lauro all'evento del 31 dicembre a Cinecittà World a Roma". Senza dare spiegazioni che hanno alimentato ovviamente la curiosità sui social, anche perchè pare che sia stato catturato da un suo fan in un selfie a New York.

Ma stando ai fatti, il Capodanno del parco giochi è andato avanti con gli altri palchi previsti, Capodanno con Guè Pequeno, Capodanno con Pago, e poi quello Latino americano, sulla neve o anni Novanta. Niente Achille Lauro a Capodanno quindi, sul suo profilo però il promo della vendita dei biglietti dei prossimi eventi live.



