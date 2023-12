Roma: Gualtieri, 'ecco i nuovi tram in arrivo nel 2025'

"Ecco come saranno i nuovi convogli tranviari di Roma che arriveranno nel 2025. 121 nuovi tram bidirezionali moderni e tecnologici, della lunghezza di 33.5 metri, più belli, moderni e confortevoli". Così su Facebook il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

"Verranno impiegati su tutte le linee e saranno in grado di trasportare 215 passeggeri di cui 68 sedute e 2 persone con disabilità, che potranno anche fruire di pedane per salire a bordo - aggiunge - Saranno dotati anche di batterie per affrontare tratti senza linea elettrica e di pantografo semovente. Andiamo avanti con il rilancio del trasporto pubblico nel segno dell'efficienza e della sostenibilità".

"Eccoli e bellissimi - aggiunge sempre su Facebook l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè - i nuovi convogli tranviari di Roma che, dopo tanta fatica e lavoro di questi anni del Dipartimento Mobilità e di Atac per arrivare alla stipula del contratto finale, Caf ha iniziato a realizzare e che arriveranno nel 2025. Sono un ritrovato moderno della tecnologia tranviaria e sono bellissimi. Ci consentiranno di sostituire gli storici Stanga (6 dei quali verranno ristrutturati per servire l'archeotram e 1 andrà in museo) e di servire le nuove linee in realizzazione. Avranno il carrello anteriore flottante per affrontare raggi di curva più stretti. Ringrazio il Dipartimento Mobilità e Atac per il grande risultato ora non resta che aspettarli a braccia aperte".



