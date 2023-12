Petardi di Capodanno, carabinieri ne sequestrano 15 chili

Quasi quindici chili di petardi illegali sono stati sequestrati dai carabinieri dell'aliquota Radiomobile di Pontecorvo, nel corso dei controlli scattati in vista del Capodanno su tutta la provincia di Frosinone.

I militari hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Cassino una coppia di Castrocielo: lui di 35 anni (con precedenti) e la moglie. Li avevano notati a margine di una strada mentre esponevano su di un tavolino un campionario di petardi ma senza avere l'autorizzazione alla vendita di articoli pirotecnici. Perquisendo uno stabile a loro disposizione che si trova a poca distanza, i carabinieri hanno trovato 14 chili e mezzo di petardi di diverso potenziale.

La coppia è stata deferita per "commercio abusivo di materie esplodenti". Il materiale è stato sequestrato ed affidato in custodia ad un deposito specializzato, in attesa della campionatura e della successiva distruzione.



