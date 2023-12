Aurigemma,'con noi il ruolo dell'Aula è tornato centrale'

Con la fine del 2023, il Consiglio regionale del Lazio tira le somme della chiusura dei primi dieci mesi di consiliatura a guida centrodestra.

"Dal momento del mio insediamento alla guida della presidenza del Consiglio regionale, marzo 2023, ho avuto tra gli obiettivi quello di riportare centrale il ruolo dell'Aula. La Pisana deve essere la sede dove tutte le forze consiliari lavorano, indipendentemente dalle logiche di appartenenza politica, per fornire risposte concrete ai cittadini della nostra regione. E come ho ribadito più volte, la priorità per tutti noi deve essere l'interesse della collettività". Così, all'ANSA, il presidente del Consiglio, esponente di Fratelli d'Italia, Antonello Aurigemma. Per il presidente importante nel corso dell'anno è stato rendere e portare la Pisana ad "essere la casa dei sindaci: ossia un riferimento per i tanti amministratori locali, che rappresentano il cuore pulsante della nostra regione". E proprio "con questo spirito di collaborazione - ha ricordato - a novembre scorso è stato votato un testo condiviso da tutti i gruppi consiliari sul Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza, che rappresenta un aspetto strategico per lo sviluppo dei nostri territori". Per gli obiettivi da conseguire nei prossimi anni, Aurigemma chiede di concentrarsi su sfide importanti, come il Giubileo del 2025 e la Ryder Cup di quest'anno, dove ognuno dovrà fare "la propria parte".

Ad avere una lettura opposta di quest'anno passato, è la capogruppo di Italia Viva in Consiglio, Marietta Tidei: "Il giudizio sui primi dieci mesi della giunta Rocca è negativo. Si era partiti con grandi promesse e grandi proclami su sanità, investimenti e bilancio e finora non abbiamo visto nulla su tutto questo", ha osservato Tidei denunciando lavori d'aula privi di concretezza: "Sono state praticamente zero le leggi presentate dalla giunta in Consiglio, al di là degli adempimenti relativi al bilancio".



