Sequestrati a Roma oltre 115mila fuochi d'artificio illegali

Sono oltre 115.000 gli artifici pirotecnici, pari a circa 4.200 chilogrammi di materia esplodente, sottoposti a sequestro dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma.

È il bilancio del piano straordinario di controlli attuato nel mese di dicembre dai Reparti di Roma e provincia che, in vista delle feste natalizie, hanno battuto a tappeto il territorio, scovando a bordo di un furgone 560 "razzi", pari a 3.000 kg di esplosivo categoria F2, molto pericolosi in ragione del quantitativo di materiale esplodente contenuto in ognuno di essi, trasportati in assenza della prescritta autorizzazione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Ammontano invece a 114.500 fuochi artificiali (circa kg. 1.200 di massa pirica) i sequestri avvenuti in diversi depositi e punti vendita al dettaglio, situati nelle zone di Boccea, Esquilino, Centocelle, Alessandrino e Ostia. Qualora immessa sul mercato la merce sottoposta a sequestro avrebbe fruttato ricavi per centinaia di migliaia di euro.



