Incendio Malagrotta: più controlli attorno a impianti a Roma

Verranno rafforzati i controlli attorno agli impianti di rifiuti a Roma, da parte di Ama e delle forze dell'ordine. Secondo quanto si apprende, è stato deciso durante una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza a Roma. L'impianto coinvolto dal rogo a Malagrotta, il TMB1 sarebbe danneggiato ma non completamente distrutto dalle fiamme.

"E' stato fatto il punto della situazione c'è un' attività investigativa in corso. Si è preso atto delle contromisure prese per lo smaltimento dei rifiuti, affinché non ci siano particolari difficoltà, e per una ulteriore intensificazione sui sistemi di vigilanza e una verifica dei vari sistemi di videosorveglianza", ha detto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, al termine del comitato provinciale. Alla riunione hanno partecipato i vertici delle forze dell'ordine della capitale e, in video collegamento il sindaco di Roma Roberto Guarltieri.



