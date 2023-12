Furto nella casa del giocatore della Roma Nicola Zalewski

Furto in casa del calciatore della Roma Nicola Zalewski. Ad accorgersi del furto, ieri sera, lo stesso calciatore che rientrando nella sua abitazione romana ha notato che una porta finestra era stata forzata. I ladri, secondo quanto si è appreso, hanno portato via gioielli, oggetti di valore e soldi. Il bottino è ancora in via di definizione e gli investigatori dei carabinieri della compagnia Eur hanno avviato gli accertamenti per risalire ai responsabili del furto.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA