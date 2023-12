Roma: Dybala 'prenota' la Juve, domani il test decisivo

Domani la conferenza stampa alle 10.30 di José Mourinho, poi la rifinitura cercando di tenere nascoste le ultime prove tattiche in vista della Juventus. Ma a due giorni dalla gara contro i bianconeri, la buona notizia arriva sempre da Paulo Dybala, per il terzo allenamento di fila in gruppo con il resto dei compagni. Il calciatore sarà convocato e nelle ultime ore sta crescendo anche il pensiero dello Special One di schierarlo dall'inizio. Decisivo sarà il test di domani e il feedback che il calciatore darà al proprio tecnico.

In alternativa è già pronto El Shaarawy, con il Faraone a fare da seconda punta al fianco di Lukaku, mentre l'altro dubbio di formazione è quello a centrocampo tra Bove e Pellegrini, entrambi protagonisti nella gara con il Napoli. Il capitano giallorosso sette giorni fa all'Olimpico ha cominciato dalla panchina, ma all'Allianz punta a essere titolare insieme a Cristante e Paredes.



