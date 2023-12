Atletica: 'We Run Rome', correrà anche presidente Aia Pacifici

Domenica 31 dicembre 2023 torna sulle strade della Capitale 'We Run Rome', gara su strada di dieci chilometri che anche quest'anno continua la partnership con gli arbitri di calcio dell'Aia, l'Associazione Italiana Arbitri.

La gara che attraverserà Terme di Caracalla (da dove la partenza verrà data alle 14) , Circo Massimo, passando poi per piazza Venezia, via del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali e il Colosseo, per arrivare ancora una volta alle Terme di Caracalla, con conseguente chiusura delle strade limitrofe, vale infatti come quarta tappa della 'Referee Run-Aia', intitolata a Stefano Mattera, l'ex presidente della sezione di Roma 1, prematuramente scomparso.

Tanti gli arbitri della Serie A presenti al via. Tra questi Daniele Doveri, nella doppia veste di arbitro di serie A e presidente della sezione arbitri di Roma 1, Valerio Marini, Var pro in Italia e dal 1 gennaio Vmo (Video Match Official) della Fifa, Federico La Penna, arbitro di serie A, Paolo Valeri, ex arbitro di serie A, attuale Var Pro alla Can e Vmo della Fifa, e l'assistente internazionale Alessandro Giallatini che fa squadra con Orsato e sarà nel team italiano ai prossimi Europei di calcio.

Parteciperanno alla gara anche Carlo Pacifici, presidente nazionale dell'Aia, e Alessandro Paone, responsabile della commissione Studio-Eventi sempre dell'Aia. All'interno del villaggio dell'evento, allestito allo stadio delle Terme di Caracalla sarà presente anche uno stand per la promozione dei corso da arbitro. 'WeWe Run Rome è organizzata da Atleticom Asd, si svolge sotto l'egida della Fidal, è inserito nel calendario nazionale e insignito del riconoscimento di Fidal Silver Label.

Gode inoltre dei patrocini del Coni, Sport e Salute, di Roma Capitale e della Regione Lazio.



