'A fontana di Trevi carte di credito invece delle monetine'

In tempi di pagamenti contactless anche le antiche tradizioni rischiano di cedere il passo. E così si vedono dei turisti 'strisciare' la carta di credito al posto del lancio della classica monetina dentro la fontana di Trevi.

Per ora si è trattato soltanto di uno scherzo organizzato da un gruppo di turiste americane per postarlo sui propri social: e chissà che in futuro qualcuno inventi una app che possa approvare i pagamenti contactless anche in questi particolari casi.



