Muti torna all'Opera di Roma con la Chicago Symphony Orchestra

Riccardo Muti torna sul podio dell'Opera di Roma per la tappa conclusiva della sua ottava tournée europea alla guida della Chicago Symphony Orchestra, di cui è Direttore musicale dal 2010 e di cui è stato nominato, da settembre 2023, anche Direttore musicale emerito a vita. Ultima data del tour italiano dell'orchestra americana - dopo il 26 gennaio all'Auditorium del Lingotto di Torino e il 27 alla Scala di Milano - il concerto, in programma al Teatro Costanzi lunedì 29 gennaio 2024 alle ore 20.00, è offerto dalla Banca del Fucino in occasione del centenario della sua fondazione.

Fondata da Theodore Thomas nel 1891, la Chicago Symphony Orchestra (CSO) è considerata una delle migliori orchestre al mondo. Nel corso dei suoi oltre cento anni di storia, alla sua guida si sono susseguiti direttori come Fritz Reiner, Sir Georg Solti e Daniel Barenboim; Pierre Boulez, Carlo Maria Giulini e Claudio Abbado ne hanno inoltre ricoperto la carica di direttori ospiti principali.

Con un repertorio che spazia dal barocco al contemporaneo, la CSO si esibisce in più di 150 concerti l'anno presso il Symphony Center di Chicago e il Ravinia Festival, mentre le sue registrazioni discografiche hanno ottenuto ben 64 Grammy Awards.

La compagine possiede inoltre una lunga tradizione di tournée internazionali: l'ultimo suo concerto all'Opera di Roma risale al 2012, con il Maestro Muti sul podio.

La tappa romana della tournée della Chicago Symphony Orchestra si apre con Il lago incantato di Anatolij Ljadov, seguita dalla suite dal balletto L'uccello di fuoco (L'oiseau de feu) di Igor Stravinskij, eseguito nella seconda versione del 1919. Conclude il concerto con Richard Strauss: la fantasia sinfonica in Sol maggiore op. 16 del 1886 Aus Italien (Dall'Italia). La Banca del Fucino è Mecenate della Fondazione del Teatro dell'Opera di Roma dal maggio del 2020, così in questa speciale occasione, e in coerenza con il suo impegno al rilancio e valorizzazione della scena artistica della Capitale, rende disponibili al pubblico della città 700 biglietti gratuiti, 110 dei quali destinati ai licei che abitualmente partecipano alle attività del Teatro.



