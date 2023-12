Atletica: torna la We Run Rome, appuntamento il 31 dicembre

Si terrà il 31 dicembre la 'We Run Rome', evento organizzato da Atleticom Asa sotto l'egida della Fidal e giunto alla 12/a edizione. Il percorso attraversa le strade e le piazze della Capitale, dalle Terme di Caracalla al Circo Massimo, passando per piazza Venezia, piazza di Spagna, piazza del Popolo, villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali per arrivare al traguardo ancora una volta alle Terme di Caracalla.

"Quest'anno avremo il 30% degli iscritti stranieri, con una maggioranza di spagnoli, francesi e anche greci. In totale saremo circa 8.000, con i pettorali della competitiva già praticamente esauriti - afferma il presidente dell'ASD Atleticom, Camillo Franchi Scarselli -. Subito dopo l'evento, inizieremo a lavorare per 'Il Miglio di Roma', in programma un paio di settimane prima degli Europei di atletica leggera che si svolgeranno dal 7 al 12 giugno".



