Rientrano dal pranzo di Natale e l'auto si incendia, tutti salvi

Stavano rincasando dopo il lungo pranzo di Natale in casa di parenti ma lungo il percorso la Lancia Delta sulla quale una famiglia di Castro dei Volsci viaggiava ha preso fuoco andando completamente distrutta.

È accaduto in provincia di Frosinone nella serata di ieri poco prima delle 20.

Nell'auto c'erano marito, moglie, figlia di quattordici anni ed uno zio della ragazza fratello della madre. Hanno avuto appena il tempo di accostare ed allontanarsi dalla vettura prima che venisse de tutto avvolta dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ma nulla hanno potuto fare per salvare l'auto. Dei rilievi si stanno occupando i carabinieri.



