Non è ancora stato domato il maxi incendio divampato ieri pomeriggio nell'impianto di trattamento dei rifiuti nell'area della ex megadiscarica di Malagrotta a Roma. I vigili del fuoco lavoreranno tutta la notte per circoscrivere le fiamme. Sono in arrivo rinforzi da altri comandi dei vigili del fuoco. Ancora da chiarire le cause del rogo. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.



