Roma: Pinto, rinnovo Mourinho? in questo momento palla è nostra

"Se c'è un reparto in cui siamo in difficoltà è la difesa, però purtroppo abbiamo dei paletti che non ci permettono di scegliere chi vogliamo in assoluto sul mercato Su tutti i nomi che sono usciti non faccio commenti. Dei tanti nomi che fanno magari qualcuno lo beccano". Così, a margine di Roma-Napoli e dai microfoni di Dazn, il gm della Roma Tiago Pinto a proposito del possibile arrivo a gennaio di Leonardo Bonucci, in uscita dall'Union Berlino.

Inevitabile anche una domanda sul rinnovo di Mourinho: quanto si può far aspettare il tecnico? "In questo momento la palla nostra, ma ora dobbiamo solo pensare a giocare e a vincere - risponde Pinto -. Queste cose si decidono in sede nel momento giusto".

Una battuta anche sulla corsa alla zona Champions: "i bilanci si fanno alla fine della stagione. Sicuramente vincere questa partita sarebbe importante. La corsa Champions si giocherà fino alla fine, con tante squadre che stanno facendo bene".



