Roma: Mourinho, senza Dybala, Smalling e Sanches rosa non forte

"La mia sensazione è che subito dopo i primi dieci minuti avremmo vinto la partita, abbiamo giocato bene sempre anche 11 contro 11. Siamo sempre stati in controllo della partita". Lo ha detto José Mourinho a Dazn dopo la vittoria con il Napoli per 2-0. "La gara prima di Natale cambia l'umore della festa - ha aggiunto - . Prima di entrare in campo abbiamo parlato del nostro Natale e di quello dei romanisti.

Siamo riusciti a rimanere vicini dove vogliamo stare".

A chi gli ha chiesto se nella corsa Champions la rosa della Roma sia inferiore a quella di Bologna e Fiorentina ha risposto:"Senza Smalling, Renato Sanches, Dybala non siamo una rosa fortissima". Poi spostandosi sugli obiettivi della squadra ha sottolineato che "preferisco fare la mia gestione, partita dopo partita. Non è una critica, noi abbiamo un gruppo di giocatori che hanno una storia clinica difficile. Se siamo tutti ogni partita io non avrei alcun tipo di problema a dire che andiamo a lottare con tutti per arrivare al quarto posto. Ma purtroppo abbiamo queste difficoltà, oltre quelle del Financial Fair Play". "Una cosa è quello che vogliamo fare a livello di mercato - ha concluso il tecnico della Roma -, un altro è quello che possiamo. Per questo non voglio parlare di un obiettivo chiaro".



