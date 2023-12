Lazio: Consiglio regionale approva manovra da oltre 18 miliardi

Un dibattito durato tre giorni, più il quarto fatto di attese per il maxi emendamento, segnato dalla discussione sull'acquisto del teatro Eliseo, soprannominato emendamento 'salva Barbareschi', poi l'accordo per il fondo taglia tasse tra maggioranza e opposizione. E la lite che sfiora la rissa. A notte inoltrata il consiglio regionale ha dato il libera alla finanziaria del Lazio, primo bilancio politico della nuova giunta di centrodestra a guida Rocca. Via libera avvenuta dopo una discussione animata tra maggioranza e opposizione per le parole dure dell'intervento del governatore Rocca che ha portato la minoranza a non partecipare al voto. Il consiglio ha licenziato la manovra per il 2024 dal valore di oltre 18 miliardi di euro, al netto delle poste tecniche, dei quali circa 3 miliardi e 200 milioni a libera destinazione e 15 miliardi di risorse vincolate. "Questo bilancio non è della prudenza ma della saggezza e della responsabilità", ha detto il presidente Rocca intervenuto in aula dopo le dichiarazioni di voto. "Non ricorreremo a nuovo indebitamento", ha sottolineato.

Degli oltre 18 miliardi di euro al netto per il 2024, 12 miliardi sono per la sanità, al trasporto pubblico locale (Tpl) destinati 600 milioni che, con ulteriori 345 milioni di risorse regionali, raggiunge quasi un miliardo di euro complessivi e per la parte rimanente fondi provenienti dall'Unione europea e dallo Stato. La manovra finanziaria prevede anche il rifinanziamento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale, con l'accantonamento di circa 100 milioni di euro che saranno poi impegnati nel dettaglio con una legge da approvare entro il 15 aprile 2024. E che inoltre, dopo un accordo con i sindacati e le opposizioni, verrà ampliato dalla giunta Rocca.



