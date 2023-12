Studenti a lezione di legalità a Fabrica di Roma

Tutti a lezione di legalità e sicurezza ferroviaria con gli agenti della Sezione di Fabrica di Roma dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

Questa mattina, gli studenti del Comune, in provincia di Viterbo, hanno partecipato a una conferenza sui temi della legalità e in particolare sui rischi derivanti dalla circolazione ferroviaria.

L'evento, ideato in collaborazione con l'amministrazione Comunale e il direttivo dell'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, era mirato in particolare ai ragazzi che frequentano la terza media che, dal prossimo anno, presumibilmente per raggiungere gli istituti superiori, useranno i treni ed i mezzi di trasporto pubblico.

Durante la lezione, che rientrava nell'ambito del progetto nazionale operativo dal 2014 "Train…to be cool", voluto dal Ministero dell'Interno, dal Ministero dell'Istruzione e curato dalla facoltà di Psicologia dell'Università la sapienza, i ragazzi hanno rivolto molte domande, soprattutto sui reati subiti dai viaggiatori.

A calarsi nei panni dei "docenti per un giorno" il responsabile del posto di Polizia Ferroviaria di Orte; Alessandro Fanano ed il suo vice; Giovanni Taglialatela.



