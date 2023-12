Scontro tra due auto in Ciociaria, muore una pensionata

Una donna di 73 anni è morta sull'ambulanza che la stava trasportando all'ospedale Spaziani di Frosinone dopo lo scontro tra la Toyota Yaris sulla quale viaggiava ed un'altra utilitaria guidata da un uomo con la quale è entrata in collisione lungo via Armando Vona, nella zona industriale tra Ceccano e Giuliano di Roma. Le cause dell'incidente sono all'esame dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme al personale sanitario del 118.

La vittima è una pensionata di Ceccano che è stata estratta viva dall'abitacolo e messa sull'ambulanza per trasferirla al più vicino Pronto Soccorso. Ma proprio durante il breve tratto che separa via Vona da via Fabi dove si trova l'ospedale, la paziente è morta.

Sarà ora l'accertamento sanitario a stabilire se sia deceduta a causa delle ferite riportate oppure di un malore.



