Sanità: Rocca,'rinnovo contratti precari, nessuno rimane a casa'

Via libera da parte della Regione Lazio al rinnovo contrattuale per tutti i lavoratori precari della sanità: "Il contrasto al precariato è una priorità di questa amministrazione. E mi meraviglia la comunicazione dei sindacati, lontana dalla realtà e dalla verità: nessun lavoratore ha mai rischiato di rimanere a casa. E' stato gettato terrore nei confronti di 2.000 persone che meritano solo rispetto e garanzia dei diritti", ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della seduta odierna del Consiglio regionale del Lazio, dedicato alla manovra economica.

"I sindacati - spiega Rocca - lo sapevano benissimo e questo mi ha ferito personalmente perché credo nella trasparenza delle relazioni. Noi abbiamo risposto a quel comunicato perché occorreva tranquillizzare i lavoratori, vittime, in questo caso, di una vera e propria disinformazione". Rocca ha quindi ribadito che partiranno tutte le procedure di stabilizzazione: "Abbiamo scritto a tutte le Asl per avviare le procedure entro il 30 aprile. Abbiamo detto che quando si faranno le stabilizzazioni nei prossimi mesi, noi guarderemo ai fabbisogni degli organici e ai limiti di spesa - ha aggiunto Rocca -. Questo significa che, verificando azienda per azienda, ci sarà l'assorbimento di tutti i precari che parteciperanno alle selezioni secondo le norme.

Potrebbe esserci per pochissimi un rischio di non avere il posto in pianta organica all'interno di una struttura. Ma l'impegno della Regione è quello di valutare il ricollocamento presso altre strutture: stiamo comunque parlando di una minima percentuale a fronte di un ricorso massiccio all' esternalizzazione di servizi fatto nel passato non da questa amministrazione".

"Questo doppio binario e doppia morale mi ha infastidito - ha sottolineato - . E mi auguro che sia terminato una volta per tutte. Come Regione Lazio, abbiamo inserito l'indennità di vacanza contrattuale pagata a tutti i lavoratori della sanità, abbiamo messo nel Bilancio che stiamo approvando in queste ore il massimo dei fondi disponibili per il comparto sanitario e questo senza alcun accordo con le organizzazioni sindacali, perché era giusto farlo e altrettanto le stabilizzazioni", ha concluso Rocca.



