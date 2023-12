Natale, pasticcerie da incubo, Nas sequestrano e multano

Ondata di controlli dei carabinieri su pasticcerie artigianali e negozi di articoli natalizi presi d'assalto in questi giorni per gli ultimi acquisti. Nel sud del Lazio gli specialisti del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità hanno accertato 24 situazioni di irregolarità ed hanno elevato multe per 27mila e 440 mila euro.

Complessivamente, tra le province di Frosinone e Latina hanno sequestrato circa 700 kg tra pane, carne, pesce e dolci, riscontrando l'assenza di tracciabilità, la scadenza della data di consumazione e la conservazione in modo non adeguato. Tre attività sono state sospese.

In provincia di Frosinone i controlli hanno riguardato 18 attività e solo 6 sono state trovate in regola. Quindici le violazioni contestate con multe per un totale di 12mila euro. In particolare: in un negozio di alimentari sono stati sequestrati 130 kg di prodotti privi dei documenti per tracciarne la provenienza ed in parte anche scaduti; la multa è stata di 2mila euro. In una pasticceria di Aquino l'ispezione si è conclusa con il sequestro di alimenti per 45 kg privi di qualsiasi informazione sulla provenienza.

In una pasticceria di Ceccano è stata riscontrata la stessa situazione su 120 kg di alimenti vari ed anche in questo caso è scattato il sequestro Per una pasticceria è scattata la segnalazione alla Asl contestando carenze igienico\sanitarie e strutturali: il Dipartimento di Prevenzione ha disposto la sospensione dell'attività.



