Maltrattamenti in casa di riposo nel Viterbese, tre denunciati

Denunciati dai carabinieri, per maltrattamenti e abbandono di incapaci, l'ex titolare, e due ex dipendenti di una casa di riposo di Oriolo Romano, in provincia di Viterbo. La vicenda è iniziata nel 2021, quando un'anziana ospite della struttura si rivolse alla locale caserma dei carabinieri, per denunciare i presunti e abusi e vessazione sia fisiche che psicologiche, a cui sembra che lei e altri 13 ospiti fossero sottoposti da parte degli indagati.

La casa di riposo, che all'epoca fu chiusa dalla Procura per consentire le indagini e mettere in sicurezza gli anziani, recentemente è stata riaperta con una nuova gestione e senza legami di sorta con i precedenti titolari. I tre indagati deferiti in stato di libertà, sono in attesa di processo.





