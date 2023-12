Covid, a Roma domani open day 'vaccinarsi atto responsabilità'

Domani nel Lazio torna l'open day della Regione Lazio per la vaccinazione anti Covid nella Capitale. Ai cittadini, che lo richiederanno, verrà co-somministrato anche il vaccino antinfluenzale. La somministrazione straordinaria verrà assicurata anche nei fine settimana della Epifania (6 e 7 gennaio) e del 20-21 gennaio.

L’open day garantirà la copertura totale di Roma, attraverso i seguenti centri vaccinali: · la Asl Roma 1 garantirà la somministrazione nel centro di via Jacobini 6, dalle ore 8 alle 14; · la Asl Roma 2 assicurerà l’apertura straordinaria nella Casa della salute Santa Caterina della Rosa, in via Nicolò Forteguerri 4, nella fascia oraria 8-14; · la Asl Roma 3 metterà a disposizione la Casa della Salute del Lungomare Paolo Toscanelli 230, a Ostia, dalle ore 8 alle 17; · l’azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea renderà operativo il polo vaccinale di via Grottarossa 1035-1039, accanto al pronto soccorso, nella fascia oraria 8-14;

· il Policlinico Umberto I ospiterà la vaccinazione nel piano terra dell’edificio George Eastman di viale Regina Elena 287b, dalle ore 8 alle 14; · l’azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini svolgerà l’open day presso il primo piano del padiglione Piastra, nella fascia oraria 8-14;

· il Policlinico Tor Vergata assicurerà la campagna vaccinale nell’ambulatorio di Medicina del Lavoro, in viale Oxford 81, dalle ore 8 alle 14. La vaccinazione è aperta per gli over 18.

Non c'è allarme per la risalita dei casi Covid anche nel Lazio. "Non sono preoccupato per la risalita dei numeri: i tecnici dicono che non ci sono ancora indicatori che possono andare in direzione della soglia di allarme. Il Covid, come nel caso dell'influenza, colpisce le persone più fragili, questo è quel che preoccupa, quindi il dovere di vaccinarsi è una questione di responsabilità, oltre che di salute personale", ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della seduta odierna del Consiglio regionale del Lazio, dedicato alla manovra economica.

"Quindi, l'invito alla vaccinazione, non perché andiamo incontro a nuovi picchi che abbiamo visto, ahimè, nel momento tragico della pandemia ma perché la diffusione mette a rischio le persone più fragili, in particolar modo le persone anziane - ha aggiunto Rocca -. Ecco perché abbiamo voluto l'Open day, una giornata per vaccinarsi senza appuntamento. Probabilmente, se sarà necessario ripeteremo, perché vaccinarsi è un'azione di responsabilità", ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA