Cacciavano specie protette, scoperti dai Cc forestali

Sessantacinque esemplari di uccelli di specie protette, tra cui fringuello, pettirosso, cardellino, passera scopaiola e cincia mora sono stati trovati dai carabinieri forestali, nel carniere di due cacciatori fermati durante una battuta di caccia, in località Casalone, nelle campagne viterbesi.

Oltre agli esemplari protetti uccisi, i cacciatori erano anche in possesso di un richiamo elettronico con telecomando a distanza, del tipo vietato dalla legge, con cui attiravano gli uccelli.

Per loro, oltre al sequestro dei due fucili, è scattata la segnalazione all'autorità giudiziaria, per violazioni della Legge relativa alla protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA