Baricco dopo la malattia, "Faccio la vita che mi piace"

Dal cibo alla politica, ai corpi, all'insegnamento, alla vita a Roma e a Torino. E' un Alessandro Baricco a tutto tondo quello lo scrittore che ha dialogato con il giornalista Matteo Caccia, per la prima volta in pubblico dopo il secondo intervento al midollo fatto ad agosto per una grave forma di leucemia che lo ha colpito.

L'evento a Roma è la seconda tappa di Wild Baricco Live, il podcast pubblicato dal sito Il Post lo scorso 8 dicembre.

"Faccio la vita che mi piace - ha detto alla fine della conversazione il 65enne Baricco - nei limiti di quello che il mio corpo mi consente di fare in questo momento, faccio veramente in questo momento la vita che mi piace fare. Sono un uomo molto fortunato, molto privilegiato e molto felice". Il rapporto con i figli è una parte importante della conversazione, il figlio di 22 anni e quello di 17 e le loro diverse visioni del futuro. "Non sono preoccupato per i figli, sono molto più preoccupati loro per questo pianeta, anzi sono io che cerco di essere costruttivo ottimista, insomma anni '90. Certo quando il più grande ragiona sul mondo che gli abbiamo consegnato, fa male".

Baricco, che si è sposato il 16 dicembre a Moncalieri con la pianista Gloria Campaner, ha in libreria dal 7 novembre il nuovo romanzo, il western Abel (Feltrinelli).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA