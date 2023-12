Al Quirino in scena una grande Lina Sastri con 'Eduardo mio'

Una grande Lina Sastri è andata in scena ieri sera al Teatro Quirino a Roma. L'artista napoletana non si è risparmiata e in oltre due ore di spettacolo, davanti ad un pubblico entusiasta, con "Eduardo mio, maestro di vita e di palcoscenico", ha ripercorso quello che di lui ha conosciuto e vissuto in prima persona all'inizio della sua vita artistica in teatro. Dal primo incontro giovanissima, poco più di una comparsa alla prima battuta, alle partecipazioni alle edizioni televisive di alcuni suoi capolavori, alle conversazioni in camerino o a casa sua. Sempre portando in scena i suoi pensieri, le emozioni provate, le paure, le gioie, l'ammirazione sconfinata per il maestro De Filippo e raccontando insieme a tutto questo anche un pezzo di vita popolare di quegli anni. "Mi è piaciuto parlare non solo dell'artista, del maestro, ma anche dell'uomo Eduardo, della sua eleganza, del suo rapporto con le donne, dell'amore per la sorella Titina, della famiglia, che è sempre stato il nodo del suo teatro e soprattutto della sua severa e profonda sensibilità di uomo e di artista. Parlo di lui, di quello che ho conosciuto di lui quando ero piccola e lui era vecchio, facendo con lui la comparsa, poi l'attrice, cito alcune sue opere, qualche pezzetto, qualche poesia, e canto" ha spiegato l'artista su Instagram, bellissima in un abito vaporoso bianco "sposa del teatro", un trucco leggero e tacchi alti.

In scena con lei cinque musicisti: chitarra e mandolino Filippo D'Allio; contrabbasso Luigi Sigillo; violino Giacomo Mirra; pianoforte Ciro Cascino; percussioni Gianluca Mirra. Con il pubblico la Sastri dialoga, ride, scherza, canta anche e sembra, chiudendo la serata, di dare quasi un addio alle scene "Saluto questo teatro, il Quirino, un grande teatro, in cui ho tanti ricordi", ha detto. Ma forse è solo il timore degli spettatori.

Si replica stasera.



