A Santa Cecilia dal vivo la colonna sonora del film Amadeus

Santa Cecilia saluta il 2024 riproponendo sul grande schermo Amadeus, la pellicola cult girata nel 1984 dal regista ceco Miloš Forman, che con questo film ha contribuito a rendere ancora più nota la figura e il nome di Mozart. La proiezione con la colonna sonora eseguita dal vivo da Orchestra e Coro dell' Accademia Nazionale è in programma il 4 gennaio alle 19.30 - repliche il 5 alle 20.30 e il 7 alle 18, nell' Auditorium Parco della Musica. Sul podio il direttore svizzero Ludwig Wicki, già ospite della Fondazione musicale romana nel 2018. Dopo poche settimane dall'uscita nelle sale, Amadeus aveva già incassato 52 milioni di dollari, e nel 1985 si è aggiudicato numerosi premi tra cui otto Oscar (tra l'altro per la migliore regia e il migliore attore protagonista), il Golden Globe, il David di Donatello e il Nastro d'argento, mentre il doppio cd della colonna sonora vinse, sempre nel 1985, il Grammy Award. Ambientato in una sfarzosa Vienna imperiale, abilmente ricostruita a Prag, il film si concentra sugli ultimi anni della vita di Wolfgang Amadeus Mozart interpretato da un pirotecnico Tom Hulce, la cui carriera viene ripercorsa dal suo incarico presso la corte dell'Arcivescovo Colloredo di Salisburgo alla morte prematura, passando attraverso le commissioni imperiali di un illuminato Giuseppe II, il rapporto con Salieri - interpretato da F. Murray Abraham - e l' alternanza di fortune e insuccessi. La colonna sonora del film presenta molti dei massimi capolavori del genio salisburghese, con musiche tratte da Don Giovanni, Serenata per fiati "Gran partita", Il ratto dal serraglio, Messa in do minore K 427, Le nozze di Figaro, Concerti per pianoforte K 482 e K 466, Requiem e Flauto magico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA