Smog, Natale a piedi a Frosinone scattano gli stop a veicoli

Natale senza auto nel centro di Frosinone: il Comune oggi ha istituito il divieto di circolazione a partire dalla mezzanotte di venerdì 22 dicembre e fino alle ore 24 di lunedì 25 dicembre, per le auto con emissioni pari o inferiori a Euro 4 diesel e per le auto fino a Euro 3 a benzina. Il divieto è limitato alla fascia 8.30 - 18.30.

Più severi i limiti per i veicoli commerciali di classe pari o inferiore a Euro 3 diesel e quelli fino a Euro 2 benzina: stop dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Stesso divieto si applica ai ciclomotori {3 e 4 ruote) alimentati a gasolio di classe emissiva pari o inferiore a Euro2.

Il Comune lo ha stabilito in base al Piano Regionale per il risanamento dell'aria a causa del "perdurante accumulo degli inquinanti" così come rilevato dalle centraline Arpa.

Dai divieti sono esclusi i veicoli utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale, per il trasporto di disabili o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili.

Possono circolare liberamente i veicoli elettrici, ibridi, alimentati a metano o Gpl.



