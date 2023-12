Provincia Frosinone affida lavori per istituto Baronio a Sora

Il presidente della Provincia di Frosinone Luca Di Stefano ha consegnato formalmente i lavori per l'adeguamento sismico dell'edificio che ospita l'Istituto Superiore Baronio, una delle scuole più antiche nella città di Sora.

L'impegno finanziario è 2,7 milioni di euro e prevede interventi sulle strutture portanti di tutto l'edificio ad eccezione dell'auditorium e della palestra. I cantieri partiranno dopo le festività natalizie, verranno eseguiti a blocchi per permettere agli studenti di continuare a svolgere l'attività didattica. "Siamo consapevoli - ha detto il presidente - che l'area dove si è sviluppata la città di Sora è esposta al rischio di terremoti e il nostro dovere primario è garantire la massima sicurezza a coloro che frequentano le nostre scuole e vi lavorano".

In questo contesto, l'Amministrazione Provinciale ha avviato un programma mirato di interventi sull'adeguamento sismico degli edifici scolastici. Verrà finanziato anche attraverso un mutuo della Banca Europea Immobiliare. Gli interventi non riguardano solo la sicurezza strutturale ma tutta una serie di provvedimenti mirati per garantire la sicurezza.



