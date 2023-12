Le date 2024 di Festa di Roma, Alice nella città e Mia

Ufficiali le date 2024 per la Festa del Cinema di Roma, Alice nella città e il MIA - Mercato Internazionale Audiovisivo, che torneranno a svolgersi in contiguità. La diciannovesima edizione della Festa del Cinema, prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma, e la ventiduesima edizione di Alice nella città prenderanno il via mercoledì 16 ottobre e si chiuderanno domenica 27, mentre la decima edizione del MIA-Mercato Internazionale Audiovisivo, promosso da ANICA e APA, sarà inaugurata lunedì 14 ottobre e si svolgerà fino a venerdì 18. Attraverso questa decisione, Fondazione Cinema per Roma, Alice nella città, ANICA e APA intendono porre le basi per una maggiore e proficua sinergia fra le tre manifestazioni.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA