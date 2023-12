Giubileo: Gualtieri, attesi 35 milioni di pellegrini

"Per il Giubileo attendiamo l'arrivo di 35 milioni di pellegrini. Siamo nella fase dei cantieri, l'impegno è quello di ridurre il traffico ma l'Anno Santo non sarà solo cantieri. Il tavolo della sicurezza, coordinato dalla prefettura, è al lavoro per un pianificazione molto complessa".

Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenuto insieme al Prefetto Lamberto Giannini alla conferenza stampa per illustrare le attività ed i servizi di ordine pubblico effettuati nel secondo semestre dell'anno.



