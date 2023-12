Assessore Roma, 'ok Giunta a Raccordo Anulare Bici'

"La Giunta di Roma Capitale, nella seduta di ieri, ha approvato il progetto definitivo del Grab, Grande Raccordo Anulare delle Bici: un passo in avanti decisivo nella realizzazione di una infrastruttura di mobilità attiva, complessivamente di 54 km, di grande significato iconico per Roma e allo stesso tempo di grande impatto trasportistico. Una straordinaria opera pubblica, un'arteria circolare che sarà di grande utilità per la città, perché collega i parchi, le ville e i luoghi di maggiore interesse storico e monumentale di Roma".

Lo annuncia in una nota l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè. "La connessione del Grab all'Area archeologica centrale - spiega Patanè - rappresenta da un lato l'occasione per la riqualificazione di arterie centrali oggi a quasi esclusivo uso automobilistico, dall'altro il prologo della nascita di un unico grande parco archeologico capitolino che può andare dai Fori Imperiali alla Regina Viarum, concretizzando di fatto il grande sogno di Antonio Cederna e dei visionari che per questo si sono battuti fin dagli anni '60. Per questo il Grab sarà un grande motivo di attrazione per i romani e per i turisti e uno straordinario volano di sviluppo economico per Roma, un'opera paragonabile e, forse, per bellezza superiore, ai grandi assi pedonali e ciclabili che finora il mondo ha conosciuto, come ad esempio il parco lineare 'High line" di New York. Il Grab - prosegue - sarà parte integrante del sistema della mobilità urbana futura e avrà una importanza fondamentale nell'ottica dell'intermodalità degli spostamenti considerando che si riconnetterà a 4 linee della Metropolitana, 5 linee di tram, una linea di treno urbano, cinque linee di ferrovie laziali".



