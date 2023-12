Applausi a Fiumicino per 22 giovani cantanti S. Cecilia

Nell'ambito degli eventi di arte e cultura organizzati da Aeroporti di Roma per l'intrattenimento dei passeggeri, il Leonardo da Vinci ha ospitato oggi, nella cornice della "Piazza" dell'area di imbarco A per i voli nazionali e Schengen del Terminal 1, arricchita peraltro di recente con 14 brand fashion di alta gamma, una performance in stile flash mob di 22 giovani e giovanissimi cantanti, alcuni dei quali ancora minorenni, dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia. Accompagnati al pianoforte dal maestro Riccardo Balsamo, per circa 40 minuti, alternandosi nelle esibizioni concluse sempre tra gli applausi, gli artisti hanno cantato a cappella brani classici e natalizi che hanno entusiasmato i tanti viaggiatori presenti. Come accaduto già in passato, anche in questa occasione i passeggeri hanno realizzato foto e video con smartphone e tablet, per poi condividere le immagini con amici e parenti o postarle direttamente sui social.Tra i brani eseguiti: Donato "Chi la gagliarda", Vivaldi "Domine fili Unigenite", Bepi de Marzi "Sanmatio", Rossini "Kyrie", Mendelssohn "Hark the Herald Angel Sing", Newton "Amazing Grace", Coldplay "Viva la Vida", AA.VV "Christmas Trip", Lennon "Happy Xmas", Ulgate "Dizdizka Zeruan", Lentovich "Carol of the bell", Queen con "Queencubo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA