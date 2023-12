A Roma Capodarte, 80 eventi diffusi il primo gennaio

Oltre 80 iniziative in circa 50 spazi tra cui i Musei Civici e gli altri spazi espositivi di Roma Capitale, oltre alle biblioteche comunali, i teatri, i cinema e i molti altri luoghi della cultura eccezionalmente e gratuitamente aperti per l'occasione. E poi ancora piazze, vie, chiese pronte a prendere vita grazie a una festa diffusa su tutto il territorio cittadino. Una festa lunga un giorno ma con uno sguardo rivolto all'intero 2024.

Alla presentazione della terza edizione dell'iniziativa son intervenuti il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l'assessore alla Cultura Miguel Gotor. Capodarte "è una manifestazione di qualità e quantità: eventi, dal centro alla periferia", ha detto il sindaco. "Si tratta non solo di eventi, ma anche della gratuità di musei, biblioteche e cinema, così come di luoghi come l'Auditorium della Musica. Piazze di tutti i Municipi aperte all'arte, alla cultura, alla partecipazione e all'incontro. Inoltre - ha sottolineato - è un piacere presentare, oltre alla Sala studio inaugurata e che sarà visitata dagli studenti in questo luogo meraviglioso, l'iniziativa Luci d'artista per la Pace: cinque installazioni luminose di artisti di grande rilievo accese da oggi al 7 gennaio per una riflessione sui temi della convivenza pacifica e della contemporaneità". "L'idea di Capodarte - ha spiegato Gotor -è quella di trasformare il primo giorno dell'anno in una festa cittadina". La manifestazione introduce inoltre un anno importante per la città di Roma che si prepara ad accogliere in estate, dall'1 all'8 agosto, la XXV edizione del World Congress of Philosophy.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA