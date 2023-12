Omicidio Thomas:annullata ordinanza, accusati restano in carcere

La Corte di Cassazione ha annullato 'con rinvio' l'ordinanza con cui sono stati arrestati Roberto Toson e suo figlio Mattia, accusati di avere assassinato il 19enne Thomas Bricca il 30 gennaio scorso con uno dei colpi di pistola esplosi da uno scooter T-Max con il quale avevano raggiunto il centro storico di Alatri sparando su un gruppo di amici per vendicare due risse avvenute nei giorni precedenti; Thomas - sostiene la procura - fu vittima di uno scambio di persona, i Toson volevano colpire il suo amico Omar.

I due imputati restano in carcere in quanto si tratta un annullamento 'con rinvio' cioè la Cassazione ha ravvisato carenze nelle motivazioni con cui il Tribunale del riesame ha confermato la detenzione disposta dal giudice delle Indagini preliminari di Frosinone ed ha chiesto di riscriverle, motivandole in maniera più completa. In questi casi l'ordinanza annullata mantiene la sua efficacia se la trasmissione degli atti al giudice del rinvio avviene non oltre i 10 giorni dall'udienza.

Per i due Toson è stato già fissato il processo con il rito immediato: verrà celebrato il 2 febbraio di fronte alla Corte d'Assise di Frosinone. I difensori hanno chiesto il rito abbreviato: cioè sulla base degli elementi di prova fin qui raccolti ma condizionandolo alla derubricazione del reato da omicidio volontario a preterintenzionale, perché se anche fossero stati loro a sparare non avrebbero avuto l'intenzione di uccidere. Sulla richiesta di abbreviato si deciderà l'11 gennaio.



