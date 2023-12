Le Acli a presidio davanti Tribunale Roma per Luca Attanasio

"Chiediamo giustizia per Luca Attanasio e per gli uomini della scorta Vittorio Iacovacci e Mustapha Milambo. Il Governo ha ancora l'occasione di costituirsi parte civile, dando prova così di avere davvero a cuore un Servitore dello Stato e un grande sostenitore della promozione umana e della solidarietà tra i popoli." Lo afferma, in una nota, il presidente nazionale delle Acli, Emiliano Manfredonia, in in vista della quinta ed ultima udienza preliminare del processo che vede imputati due funzionari del Programma Alimentare Mondiale per non aver riconosciuta un'adeguata protezione e scorta all'ambasciatore Luca Attanasio che, il 22 febbraio 2021, stava attraversando, per una missione, una zona del Congo considerata molto pericolosa. Nell'occasione le Acli il 22 dicembre saranno presenti al presidio davanti al Tribunale di Roma in piazzale Clodio proprio per chiedere verità e giustizia e ribadire la richiesta al Governo italiano di costituirsi parte civile al processo.

"Se al processo il Gup riconoscerà l'immunità ai due imputati, come richiesto dagli avvocati di parte, il processo sarà archiviato con il rischio che non si sappia più nulla sull'omicidio di Luca Attanasio e gli uomini della scorta. Il cammino per la verità è un impegno concreto per tutti noi, - ha concluso Manfredonia - soprattutto in questo periodo dove si perpetuano violenze in varie parti del mondo, nascoste dalla voragine della guerra: nessun atto, nessuna violenza sarà mai dimenticata e la giustizia, presto o tardi, deve arrivare".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA