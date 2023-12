Campidoglio cerca salvataggio teatri, Eliseo fuori dai radar

La volontà di tentare di recuperare e restaurare il Globe di Gigi Proietti a Villa Borghese, i lavori in corso al Valle, la riforma della governance del Teatro di Roma e il rilancio dei palchi di periferia grazie anche ai fondi del Pnrr. Ma l'Eliseo, per il quale ieri la Regione Lazio ha destinato 24 milioni per l'acquisto, non rientra nei piani di recupero dei teatri del Campidoglio.

Per il Globe, che subì un crollo a settembre 2022 in cui rimasero feriti alcuni liceali, l'orientamento del Comune sarebbe quello di restaurare e ripristinare in piena sicurezza, il teatro di Proietti e non di demolirlo per una stima di circa 2 milioni. C'è poi il Teatro Valle: A marzo 2023, dopo nove anni dalla sua chiusura, è partito il cantiere della Sovrintendenza per la riqualificazione integrale, per oltre 6,7 milioni di euro. I lavori dureranno 18 mesi. Il Valle, assieme ad altre sale storiche della città (Argentina, India e Torlonia) fa parte della Fondazione (ex associazione) Teatro di Roma. La nuova governance, perfezionata a marzo del 2023 e supportata dal Campidoglio con 1 milione di euro, ha visto a novembre la nomina del nuovo Cda e l'avvio della procedura di selezione del dg, che nelle intenzioni del Comune dovrà essere rapida per dare subito piena operatività alla Fondazione.

Fondazione Teatro di Roma ha nel frattempo affidato alla società in house Zetema la gestione dei Teatri di Cintura (Lido di Ostia, Scuderie di Villa Pamphilj, Biblioteca Quarticciolo, Tor Bella Monaca). Anche il Pnrr è stato sfruttato per migliorare la condizione dei teatri romani: il Campidoglio ha ottenuto finanziamenti per l'efficientamento energetico di 10 teatri pubblici (Opera, Argentina, India Sala A e B, Quarticciolo, Tor Bella Monaca Sala grande e Sala piccola, Lido, Globe, Torlonia) a cui si aggiungono due cinema (Aquila e Casa del Cinema) per un investimento di 3,6 milioni. Gli interventi sono già partiti nella maggior parte delle sale. Il Comune infine ha scritto un bando per i piccoli teatri (sotto i cento posti) per gli interventi di manutenzione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA