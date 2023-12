Torna a Tarquinia il presepe vivente, tre date per vederlo

Torna, a Tarquinia, il presepe vivente, con la rievocazione di Betlemme e l'arrivo dei Re Magi: a fare da cornice a questo evento, ormai diventato una tradizione nelle feste natalizie della Tuscia, è il convento di San Francesco, uno dei monumenti più belli e suggestivi della cittadina etrusca, circondato da spazi esterni gradevoli e con panorama suggestivo. L'appuntamento è per il 26 e il 30 dicembre, e per il 6 gennaio,. dalle ore diciassette. Si ricordano anche gli 800 anni del primo presepe realizzato dal santo di Assisi. Tra le novità di questa 16esima edizione ci sono varie scene, dialogate, recitate da attori, come quella della rappresentazione della corte di re Erode, il sinedrio con i sacerdoti, i pastori che annunciano la nascita di Gesù, attimi di vita quotidiana nelle locande e tra i banchi del mercato.

Compongono le scenografie un antico acquedotto con un mulino e l'accampamento dei legionari. Nel giorno dell'Epifania il gran finale dell'arrivo dei Re Magi sul cammello che, accompagnati da un fastoso corteo, sfileranno nelle vie del centro per raggiungere la Natività con Gesù Bambino, un piccolo neonato di Tarquinia che sarà il 'bambinello'. "Papà Simone e mamma Tania hanno accolto l'invito a partecipare - affermano i volontari dell'Associazione presepe vivente Tarquinia, promotrice della manifestazione -. Saranno una presenza discreta accanto alla Natività, per vegliare sul loro 'piccolo' nei tre giorni della rappresentazione". A volte, spiegano, non è facile trovare il bambino. Nelle settimane precedenti avviene un 'censimento' informale dei nuovi nati. "Cerchiamo di coinvolgere i genitori, ma le risposte a volte non sono positive", concludono i volontari dell'Associazione presepe vivente Tarquinia. Tuttavia c'è anche chi ha 'prestato' per tre volte, l'ultima l'anno scorso, i suoi figli per dare il volto al piccolo Gesù, come la famiglia Mencarelli". La rappresentazione ha il patrocinio e il sostegno del Comune di Tarquinia ed è organizzata in collaborazione con il Comitato di quartiere di San Martino e l'Associazione anziani con l'hobby del modellismo. La Regione Lazio, la Provincia di Viterbo e la Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia patrocinano la rievocazione.



