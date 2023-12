Pedro Alonso a Roma, 'Berlino si è meritato lo spin-off'

Parla di amore tranquillo di condivisione quotidiano viaggi, ma anche di energie e di sciamanismo, di passione e di febbre creativa. "Pensavo di aver finito con "La casa di carta". E invece no "avevo molto da dire" e allora Pedro Alonso - nato a Vigo, Spagna, nel 1971 - è a Roma per promuovere l'uscita del prequel Berlino, lo spin-off de La casa di carta debutterà il 29 dicembre su Netflix. La serie segue una delle rapine più straordinarie dell'iconico personaggio interpretato da Pedro Alonso, che ritorna nel ruolo dell'edonista e furbo Berlino. Al suo fianco, e anche loro nella capitale la sua nuova banda: Michelle Jenner (Isabel) interpreta Keila, un genio dell'ingegneria elettronica; Tristán Ulloa veste i panni di Damián, un professore filantropo e il consigliere di Berlino. Seduto all'hotel Hasler in cima alla scalinata di Piazza di Spagna l'attore si muove, gesticola ha un sorriso leggero stampato sulle labbra non capisci se ti prende in giro, un pò come il personaggio che gli ha dato grande popolarità. Ma ammette "mi sento un privilegiato, negli ultimi due anni mi è andato tutto molto bene, ho girato 8 episodi hanno fatto uno spin-off su Berlino, ho girato il mondo, incontrato tante persone, ora è un periodo di grazia, ho anche fatto un documentario ma questa è un'altra storia". Ma cosa l'ha spinta ad accettare? "Sicuramente perchè è un ruolo interessante, mi piace spiazzare nella recitazione, in un'altra serie andata molto bene avevo fatto anche il prete. Poi per quanto riguarda Berlino è un egocentrico prima di tutto, una sorta di sociopatico impresentabile anche se elgante nei modi, non a caso lo avevano fatto morire e i fan avevano protestato perchè era molto amato, poi aveva questa malattia degenerativa, comunque sia in lui esiste questo senso di famiglia è un romantico a modo suo e di clan ovviamente lui si circonda di un gruppetto di dementi come lui e quindi chiaramente questo genere sicuramente rispetto alla casa di carta è un genere completamente diverso qui ci troviamo praticamente nel metaverso detto che l'importante erano i toni cioè lo stile quindi bisognava strutturare 'Berlino' la serie in modo diverso, è anche con un magnifico tuffo a Parigi".



