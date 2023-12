Il Campidoglio premia gli eroi del trasporto pubblico

Diciassette eroi del trasporto pubblico son stati premiati stamani in Campidoglio dall'Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, insieme al Presidente e alla Vice Presidente della Commissione Mobilità, Giovanni Zannola ed Elisabetta Lancellotti, e al Direttore Generale di Atac, Alberto Zorzan: si tratta di 16 dipendenti Atac e un tassista che nel corso di quest'anno si sono distinti per azioni e gesti encomiabili che denotano una straordinaria umanità. "Per il terzo anno consecutivo - ha commentato l'Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè - abbiamo voluto organizzare la cerimonia di premiazione di alcuni operatori del trasporto pubblico, che hanno avuto il merito di rappresentare e dare lustro alla città in situazioni particolari, a volte sostituendosi alla presenza stessa delle forze dell'ordine. Da parte dell'amministrazione, era dunque giusto e doveroso ringraziarli e aprire loro le porte della più importante Sala del Campidoglio, con un grazie che non è formale, ma sostanziale e detto col cuore. Insieme ai ringraziamenti, l'applauso e l'abbraccio di tutta Roma, da sempre città generosa, accogliente e solidale".



