Fabrique du Cinema, vincono G.Fiorello e Una sterminata domenica

I Fabrique du Cinéma Awards hanno celebrano la loro nona edizione confermando la ricerca nella promozione del cinema giovane e innovativo. Questi i vincitori: film internazionale The Dry Fable, miglior esordio Stranizza d'amuri, film innovativo Una sterminata domenica, corto italiano My name is Aseman, corto internazionale Pina, migliori interpreti italiani Andrea Arcangeli e Denise Tantucci, miglior documentario internazionale After the bridge, colonna sonora italiana Denti da squalo, miglior serie italiana The Good Mothers, concept di serie Hotel Valadier, sceneggiatura per cortometraggio Come le alici.

Alla cerimonia di premiazione c'erano l'attore Andrea Arcangeli per il Film Come pecore in mezzo ai lupi, un emozionato Giuseppe Fiorello per il film Stranizza d'amuri come migliore prima opera accompagnato dall'attore della pellicola Gabriele Pizzurro, la giovane attrice Denise Tantucci, ma anche il compositore Michele Braga, Elisa Amoruso. In sala il regista di Per Elisa (il Caso Claps) Marco Pontecorvo e la giovane attrice Rosa Diletta Rossi e poi ancora Noemi Brando, Aurora Peres (sarà in Doc 3) e Lucia Rossi, protagonista del nuovo film di Marco Risi. E ancora i finalisti Luigi D'Oriano (Mixed by Erry) Dominique Donnarumma, Davide Marengo regista di Un 'estate fa' con i produttori Marco e Nicola De Angelis, la giovanissima attrice, Sara Ciocca per Nina dei Lupi, Giacomo Giorgi. La giuria della nona edizione è composta dal regista José Luis Solís Olivares (presidente della giuria), dall'attrice Laura Adriani, del musicista Omar Pedrini, dal critico Enrico Magrelli, dalla fumettista Zuzu e dal regista Fabrizio Corallo che, insieme alla redazione di Fabrique, hanno assegnato i premi del concorso. Ad accogliere i finalisti ieri sera alla Sala Umberto a Roma il presidente Tommaso Agnese, la direttrice editoriale Elena Mazzocchi e il direttore artistico Davide Manca. La serata è stata presentata da Francesca Valtorta con Riccardo Cotumaccio, interventi musicali del cantautore Galeffi.





