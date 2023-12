Attacco hacker a Pa, Fiumicino proroga bando borse studio

Nel Comune di Fiumicino sono stati prorogati fino al 12 gennaio 2024 i termini di scadenza per le domande legate alle Borse di studio 2021/22, dopo il massiccio attacco hacker del gruppo Lockbit, che l'8 novembre scorso ha lanciato un ransomware colpendo alcuni sistemi di pubbliche amministrazioni in Italia che si avvalgono dei servizi di Westpole.

"Per assicurare una più ampia partecipazione all'iniziativa e per ovviare ai disservizi causati dall'attacco hacker occorso al data center di cui si avvale la società che gestisce i sistemi informativi della Città di Fiumicino, i termini di scadenza per la presentazione delle domande delle 'Borse di studio per merito studenti diplomati Anno Scolastico 2021/2022 - studenti laureati Anno Accademico 2020/2021 sono stati prorogati alle ore 12 del 12 gennaio 2024', informa il Comune.



